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Стоматологи назвали фрукт, защищающий зубы от кариеса

Стоматологи назвали фрукт, способный защитить зубы от кариеса и продлить срок службы зубных пломб. Этой уникальной способностью может похвастаться виноград, заявили специалисты из Университета штата Иллинойс в Чикаго (США).

Стоматологи назвали фрукт, защищающий зубы от кариеса

Точнее речь идет о олигомерном проантоцанидине, который в большом количестве содержится в экстракте виноградных косточек.

Это вещество способствует укреплению твердых тканей зуба, а также повышает прочность пломб. И даже поврежденные поверхности зубной эмали могут быть восстановлены с помощью экстракта виноградных косточек, который является отходом винодельческой отрасли.



 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 00:05

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