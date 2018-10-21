Стоматологи назвали фрукт, защищающий зубы от кариеса
Стоматологи назвали фрукт, способный защитить зубы от кариеса и продлить срок службы зубных пломб. Этой уникальной способностью может похвастаться виноград, заявили специалисты из Университета штата Иллинойс в Чикаго (США).
Точнее речь идет о олигомерном проантоцанидине, который в большом количестве содержится в экстракте виноградных косточек.
Это вещество способствует укреплению твердых тканей зуба, а также повышает прочность пломб. И даже поврежденные поверхности зубной эмали могут быть восстановлены с помощью экстракта виноградных косточек, который является отходом винодельческой отрасли.
Точнее речь идет о олигомерном проантоцанидине, который в большом количестве содержится в экстракте виноградных косточек.
Это вещество способствует укреплению твердых тканей зуба, а также повышает прочность пломб. И даже поврежденные поверхности зубной эмали могут быть восстановлены с помощью экстракта виноградных косточек, который является отходом винодельческой отрасли.
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 00:05