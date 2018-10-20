АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых электрокаров
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Учёные: В Солнечной системе существовала планета с алмазными кристаллами

Учёные исследовали минералы, которые входили в состав различных метеоритов, упавших в 2008 году на Землю. При этом они предположили, что ранняя Солнечная система включала в себя планету размером с Марс либо Меркурий, в состав которой входили алмазные кристаллы.

Учёные: В Солнечной системе существовала планета с алмазными кристаллами

Солнечная система начала формироваться 4,5 миллиарда лет назад. Тогда вокруг Солнца вращалось много протопланет, сталкивающихся друг с другом. Вследствие данных столкновений одни увеличивались в размерах, а другие разлетались на множество кусков. Из некоторых фрагментов образовались астероиды, богатые углеродом и до сих пор летающие вокруг Солнца. В ходе анализа такого астероида, упавшего в 2008 году на Землю, учёные выяснили, что данное небесное тело - фрагмент исчезнувшей планеты Солнечной системы.

Внутри метеоритов были обнаружены кристаллы алмаза до 100 мкм. Имеет место несколько гипотез, которые объясняют наличие драгоценного минерала. Есть версия, что небольшие алмазы образуются во время столкновений планетоподобных крупных тел. Вторая гипотеза поясняет происхождение космических алмазов конденсацией углерода в космических облаках межпланетной пыли и газа.

Также имеется мнение, что данные кристаллы выросли в протопланете до её столкновения с прочим небесным телом. Для создания давления, требуемого для формирования подобных сульфидных кристаллов, у протопланеты должны были быть размеры не менее Меркурия либо Марса.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алена Водонаева предложила назвать аэропорт
Поклонники в Instagram раскритиковали визажиста
Зрители «Дома-2» уверены, что одна нога
Учёные: Вирус герпеса в половине случаев связан с
Влад Соколовский отправился в романтическое
Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых
Песчаная буря в Саудовской Аравии разогнала
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди намекнула на
Кит Урбан выступил в хосписе для больной
На YouTube появилось видео с места гибели
Специалисты назвали самый лучший аромат для
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова
Netflix объявил о закрытии сериала «Люк Кейдж»
В Москве была разрезана самая большая тыква в
Гаянэ Багдасарян покорила фанатов в Instagram
Показ видео в Google Chrome серьезно
Анастасия Ендальцева заявила, что Ирина Пинчук
Учёные: В Солнечной системе существовала планета
Фанаты подозревают, что Ольга Бузова впала в
Седокова покорила фанатов классическим образом с
Жена Александра Овечкина показала свое любимое
Обрюзгший вид поборовшего рак Бориса Корчевникова
Компания GAC рассказала концепцию автомобиля
«Керченский стрелок» купил дробовик на деньги,
Дениса Лебедева подозревают в подкупе фанатов
Родственники экс-супруга Маши Распутиной делят
Пинчук после драки с Ендальцевой попросилась у
Поклонникам не понравился новый образ певицы Алсу
Imec разработал эталонный антенный модуль для
Екатерина Андреева прокомментировала свое
Просмотреть все новости