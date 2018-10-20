Учёные: В Солнечной системе существовала планета с алмазными кристаллами





Солнечная система начала формироваться 4,5 миллиарда лет назад. Тогда вокруг Солнца вращалось много протопланет, сталкивающихся друг с другом. Вследствие данных столкновений одни увеличивались в размерах, а другие разлетались на множество кусков. Из некоторых фрагментов образовались астероиды, богатые углеродом и до сих пор летающие вокруг Солнца. В ходе анализа такого астероида, упавшего в 2008 году на Землю, учёные выяснили, что данное небесное тело - фрагмент исчезнувшей планеты Солнечной системы.Внутри метеоритов были обнаружены кристаллы алмаза до 100 мкм. Имеет место несколько гипотез, которые объясняют наличие драгоценного минерала. Есть версия, что небольшие алмазы образуются во время столкновений планетоподобных крупных тел. Вторая гипотеза поясняет происхождение космических алмазов конденсацией углерода в космических облаках межпланетной пыли и газа.Также имеется мнение, что данные кристаллы выросли в протопланете до её столкновения с прочим небесным телом. Для создания давления, требуемого для формирования подобных сульфидных кристаллов, у протопланеты должны были быть размеры не менее Меркурия либо Марса.