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Уфолог: Внутри Солнца находится планета с пришельцами

Огромная дыра растет в полярном северном районе Солнца. По диаметру она намного больше нашей Земли, что позволяет говорить о том, что внутри звезды может находиться планета с пришельцами, утверждает всемирно известный уфолог Скотт Уорринг.

Уфолог: Внутри Солнца находится планета с пришельцами

О находке исследователь сообщил на своем сайте. По мнению уфолога, Солнце на самом деле может быть пустым. Он считает, что в центре Солнца может находиться большая планета, которая наполнена интеллектуальными чужеродными видами, использующими энергию звезды. Конспиролог считает, что через “отверстие” в небесном Светиле, пришельцы могут перемещать нечто гигантское, включая также другую планету.

Экспертом была предложена теория полого Солнца. Эта гипотетическая версия подразумевает, Светило может вмещать внутри себя полое пространство, в котором предприимчивые инопланетяне располагают свои объекты, включая космические корабли, научные базы или даже целую планету. И обнаруженное черное отверстие, через которое могут происходить подобные перемещения, может являться убедительным доказательством этой теории.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:15

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