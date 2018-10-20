Болезни зубов могут указывать на развитие рака





Врачи поделились показательным случаем выявления онкологии, который был зафиксирован в 2014 году. У мужчина разболелся зуб мудрости, с чем он и пришёл к дантисту. Было принято решение удалить зуб, однако две недели после операции рана на десне не затягивалась. Проведя биопсию, врач сделал забор ткани, который помог обнаружить развитие рака у пациента.Учёные отмечают, что определённые неконтролируемые клетки организма могут начать внезапно разрастаться, образуя опухоли. Происходит разрушение здоровых тканей, поэтому необъяснимое кровотечение или боль в зубе могут быть связаны с онкологией.По виду рак кожи или карцинома напоминает чешуйчатые пятна красного цвета или небольшие язвы. Данное заболевание может стать смертельным, если вовремя не начать лечение. Карцинома является самым распространённым видом рака кожи. Чтобы выявить её своевременно, не нужно пренебрегать походами к стоматологу.