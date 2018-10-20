В поваренной соли нашли частицы пластика





Как передаёт Environmental Science & Technology, в Корее проверили наиболее популярные марки поваренной соли, почти все из которых оказались потенциально опасны для организма. Из выборки 39 продуктов 36 обнаружили в себе пластиковые микрочастицы. Больше всего отходов скапливается в морской соли, где на 1 кило можно найти 1 674 частиц пластика. В кило каменной соли их количество равно 462, в озёрной - 148.Учёные института Инчхона связывают такие показатели с проблемами экологии и массовым сбросом пластиковых отходов в океаны и водоёмы. 300 млн тонн данного материала производят в мире каждый ежегодно, из чего большая часть не доходит до стадии переработки. По актуальным данным, одно из самых больших мусорных пятен в Тихом океане содержит в себе 5-20 тыс. тонн пластика.С морскими обитателями, входящими в рацион человека, несъедобные элементы попадают в организм людей. При этом влияние потребления пластика на здоровье всё ещё мало исследовано.