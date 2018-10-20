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В поваренной соли нашли частицы пластика

В поваренной соли корейские учёные нашли микроскопические частицы пластика. Синтетические элементы попадают в пищевые продукты из-за массового загрязнения водоёмов и морей.

В поваренной соли нашли частицы пластика

Как передаёт Environmental Science & Technology, в Корее проверили наиболее популярные марки поваренной соли, почти все из которых оказались потенциально опасны для организма. Из выборки 39 продуктов 36 обнаружили в себе пластиковые микрочастицы. Больше всего отходов скапливается в морской соли, где на 1 кило можно найти 1 674 частиц пластика. В кило каменной соли их количество равно 462, в озёрной - 148.

Учёные института Инчхона связывают такие показатели с проблемами экологии и массовым сбросом пластиковых отходов в океаны и водоёмы. 300 млн тонн данного материала производят в мире каждый ежегодно, из чего большая часть не доходит до стадии переработки. По актуальным данным, одно из самых больших мусорных пятен в Тихом океане содержит в себе 5-20 тыс. тонн пластика.

С морскими обитателями, входящими в рацион человека, несъедобные элементы попадают в организм людей. При этом влияние потребления пластика на здоровье всё ещё мало исследовано.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:00

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