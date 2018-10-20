В Польше ради военной базы США вырубят заповедный лес





Польские властью объясняют свое решение требованиями общественной безопасности.Лес, о котором идет речь, до последнего времени находился под защитой европейского экологического проекта Natura 2000, в рамках которого сохранялись места обитания редких животных и птиц. Но сейчас этот запрет был снят.