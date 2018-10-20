В Польше ради военной базы США вырубят заповедный лес
В Польше ради военной базы США решили вырубить заповедный лес. За счет лесного массива авиационная база Повидз будет расширена на 38 га.
Польские властью объясняют свое решение требованиями общественной безопасности.
Лес, о котором идет речь, до последнего времени находился под защитой европейского экологического проекта Natura 2000, в рамках которого сохранялись места обитания редких животных и птиц. Но сейчас этот запрет был снят.
Польские властью объясняют свое решение требованиями общественной безопасности.
Лес, о котором идет речь, до последнего времени находился под защитой европейского экологического проекта Natura 2000, в рамках которого сохранялись места обитания редких животных и птиц. Но сейчас этот запрет был снят.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:33