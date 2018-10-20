Ученые назвали самые полезные для здоровья комнатные растения





Специалиста из Университета Ридинга провели исследование, в котором проанализировали влияние различных растений на качество воздуха в помещениях. В результате было установлено, что лучшими показателями обладают плющ и лилия мира, как еще называют спатифиллум. Эти растения прозвали «голодными», так как для нормальной жизнедеятельности им требуется большое количество воды и солнечного света. Однако эти потребности оказывают благотворное влияние на состав воздуха, ведь они максимально поглощают углекислый газ и столь же усиленно выделяют кислород.Ученые заявляют, что размещение в доме таких растений поможет избежать сухости кожи, проблем с дыханием или заболеваниями легких.При этом речь идет не только о спатифиллуме или плюще, а и о других комнатных растениях, обладающих высоким уровнем выделения кислорода и воды в атмосферу.