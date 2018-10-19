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Ученые слушают «пение» шельфового ледника в Антарктиде

Американские ученые-геофизики последние два года с помощью сейсмографа изучали колебания шельфового ледника Росса и выяснили, что он «поет» на низкой частоте. Данные звуки расскажут о его состоянии на поверхности, и даже на нескольких метрах в глубину. Результаты опубликованы в научных журналах.


Ученые слушают «пение» шельфового ледника в Антарктиде

Ученые с помощью сейсмографа изучали колебания самого крупного шельфового ледника Росса в Антарктиде и выяснили, что он издает звуки, похожие на «пение». Данные колебания происходят на довольно низких частотах, не превышающих 5 герц, а этот уровень зависит от скорости ветра и температуры воздуха. Чтобы проанализировать связь между скоростью ветра и частотой колебания ледников, данные метеостанции GIL сравнили с показаниями сейсмостанции. В итоге выяснилось, что в начале шторма сила ветра понижает частоту звука «пения», а если ветер стихает, то показатель становится выше. Что касается температуры воздуха, то она тоже влияет на уровень частоты «пения» ледников. В 2016 году сейсмостанция зафиксировала значительное снижение этого показателя, когда ледник начал таять под влиянием Эль-Ниньо из-за резкого повышения температуры в этой местности.

Эксперты в лабораторных условиях смогли смоделировать резкое потепление на поверхности ледника, результаты показали, что таяние распространяется на несколько метров в глубину. Таким образом, авторы исследования отмечают, что контроль и наблюдение за «пением» ледников Антарктики поможет следить за их состоянием как на поверхности, так и внутри ледников.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:30

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