Ученые слушают «пение» шельфового ледника в Антарктиде





Ученые с помощью сейсмографа изучали колебания самого крупного шельфового ледника Росса в Антарктиде и выяснили, что он издает звуки, похожие на «пение». Данные колебания происходят на довольно низких частотах, не превышающих 5 герц, а этот уровень зависит от скорости ветра и температуры воздуха. Чтобы проанализировать связь между скоростью ветра и частотой колебания ледников, данные метеостанции GIL сравнили с показаниями сейсмостанции. В итоге выяснилось, что в начале шторма сила ветра понижает частоту звука «пения», а если ветер стихает, то показатель становится выше. Что касается температуры воздуха, то она тоже влияет на уровень частоты «пения» ледников. В 2016 году сейсмостанция зафиксировала значительное снижение этого показателя, когда ледник начал таять под влиянием Эль-Ниньо из-за резкого повышения температуры в этой местности.Эксперты в лабораторных условиях смогли смоделировать резкое потепление на поверхности ледника, результаты показали, что таяние распространяется на несколько метров в глубину. Таким образом, авторы исследования отмечают, что контроль и наблюдение за «пением» ледников Антарктики поможет следить за их состоянием как на поверхности, так и внутри ледников.