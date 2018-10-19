Космическое агентство NASA планирует миссию на Венеру





В NASA решили использовать для научных проектов верхние слои атмосферы Венеры, так как на её поверхности царит слишком высокая температура и невероятное давление. Для полёта на вторую планету от Солнца сотрудники космического агентства намерены создать специальные дирижабли. В верхних слоях ее атмосферы, на высоте 50-60 километров над поверхностью температура и давление сопоставимы с нижними слоями атмосферы Земли, что позволит провести ряд перспективных научных исследований.Специалисты планируют построить двухместный дирижабль для исследования Венеры на протяжении 30 дней. Заполненный газовой смесью из азота и кислорода, он будет парить над планетой, не подвергаясь влиянию ветра, рассчитывают специалисты.