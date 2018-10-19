В Новосибирске пенсионерка подарила министру веревку, мыло и спички
Пенсионерка из Новосибирска подарила региональному министру труда и соцразвития оригинальный набор, который состоял из мыла, веревки, коробки спичек и пачки соли. Ее возмутила прибавка к пенсии, равная 89 рублям.
На этой неделе правительство региона одобрила проект закона о прожиточном минимуме, чтобы в дальнейшем передать его на рассмотрение Законодательному собранию. Величина данного показателя установлена на уровне 8814 рублей. Это на 89 рублей больше, чем сейчас.
Норма считается ежегодно с целью практической реализации федерального законодательства и для установления соцдоплаты к
существующей пенсии.
«Хочется выразить ему благодарность за прибавку и преподнести скромный дар на сумму повышения»», - заявила женщина.
На этой неделе правительство региона одобрила проект закона о прожиточном минимуме, чтобы в дальнейшем передать его на рассмотрение Законодательному собранию. Величина данного показателя установлена на уровне 8814 рублей. Это на 89 рублей больше, чем сейчас.
Норма считается ежегодно с целью практической реализации федерального законодательства и для установления соцдоплаты к
существующей пенсии.
Экономика / Главные новости
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:17