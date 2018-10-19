Ученые из Японии назвали самую полезную для печени сладость





В экспериментах специалисты задействовали две группы мышей. Одной группе привычные углеводы заменили кленовым сиропом, а второй стали давать обычный сахарный сироп, не содержащий каких-либо полезных веществ.Через некоторое время у мышей, употреблявших кленовый сироп, ученые заметили улучшения в работе печени. У животных из второй группы никаких изменений не происходило. Специалисты отмечают, несмотря на то, что опыты проводились на мышах, кленовый сироп будет полезен людям, имеющим проблемы с печенью из-за лишнего веса или диабета.