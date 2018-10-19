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Ученые из Японии назвали самую полезную для печени сладость

Японские ученые выяснили, какой сладкий продукт наиболее полезен для печени. Специалисты Токийского университета провели ряд экспериментов, результаты которых показали, что кленовый сироп способен улучшить работу печени.

Ученые из Японии назвали самую полезную для печени сладость

В экспериментах специалисты задействовали две группы мышей. Одной группе привычные углеводы заменили кленовым сиропом, а второй стали давать обычный сахарный сироп, не содержащий каких-либо полезных веществ.

Через некоторое время у мышей, употреблявших кленовый сироп, ученые заметили улучшения в работе печени. У животных из второй группы никаких изменений не происходило. Специалисты отмечают, несмотря на то, что опыты проводились на мышах, кленовый сироп будет полезен людям, имеющим проблемы с печенью из-за лишнего веса или диабета.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:45

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