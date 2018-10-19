В Сети опубликован снимок прямоугольного айсберга





Пользователи отмечают, что изображение выглядит слишком сюрреалистичным и фантастическим, чтобы оказаться правдивым. По словам авторов снимка, он был сделан во вторник, 16 октября, в Антарктиде в районе шельфового ледника Ларсена участниками научной экспедиции. На фотографии изображен огромный айсберг, имеющий идеально ровную поверхность и прямоугольную форму. Многие пришли к выводу, что это творение человека, поскольку природа самостоятельно не могла создать настолько ровных линий. Другие утверждали, что это вообще результат фотомонтажа.Нашлись и те, кто поверил в реальность существования объекта на снимке и говорили, что лишь природа способна на такое. Тем более, что практическое применение подобного прямоугольного айсберга не представляется возможным. Некоторые предположили, что это плавучая вертолетная площадка. Представители традиционной науки на этот счет не высказывали своих предположений.