С помощью открытого фитогормона ученые смогут в будущем колонизировать другие планеты





Стриголактон способен нейтрализовать отсутствие гравитации, как в космосе. С его помощью на других планетах ученые смогут выращивать растения и грибы, также, как и на Земле. Если раньше им не удавалось начать выращивать «земные» растения на поверхностях других планет из-за недостатка гравитации и сухой почвы, то теперь это может стать реальностью.Эксперты смогли создать в лаборатории условия, как в космическом пространстве. Они высадили ростки петунии и микоризные грибы. Результаты оказались положительными - теория о фитогормонах подтвердилась. Это поможет создать необходимые условия для жизни на других планетах, ведь можно самостоятельно выращивать овощи вдали от Земли.