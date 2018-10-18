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С помощью открытого фитогормона ученые смогут в будущем колонизировать другие планеты

Швейцарские ученые из университетов Цюриха и Люцерна обнаружили фитогормон, который способен развиваться в растениях без гравитации. Таким образом, с его помощью станет возможно колонизировать другие планеты в будущем.
С помощью открытого фитогормона ученые смогут в будущем колонизировать другие планеты

Стриголактон способен нейтрализовать отсутствие гравитации, как в космосе. С его помощью на других планетах ученые смогут выращивать растения и грибы, также, как и на Земле. Если раньше им не удавалось начать выращивать «земные» растения на поверхностях других планет из-за недостатка гравитации и сухой почвы, то теперь это может стать реальностью.

Эксперты смогли создать в лаборатории условия, как в космическом пространстве. Они высадили ростки петунии и микоризные грибы. Результаты оказались положительными - теория о фитогормонах подтвердилась. Это поможет создать необходимые условия для жизни на других планетах, ведь можно самостоятельно выращивать овощи вдали от Земли.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Вчера, 23:44

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