АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца
EUR 75.65 USD 65.40
Курс валют на 18.10.2018

Российские генетики нашли еврейские корни у 8% жителей страны

Российские генетики сообщили, что среди россиян много тех, в чьем роду были евреи. По их данным, примерно каждый восьмой гражданин страны имеет еврейские корни.

Российские генетики нашли еврейские корни у 8% жителей страны


Генетики, на основе анализа 87 этносов выявили такой вид генома, благодаря которому можно выяснить, когда именно в роду человека был коренной представитель любого из них. К примеру, еврейская бабушка, в случае, если она чистокровная, передает внуку 25% генетической информации, благодаря которой можно выявить происхождение. Отмечается также, что количество представителей данного этноса в России достаточно резко сокращается. Приблизительно за 50 лет, количество евреев в регионе сократилось в 6 раз. Причем треть из рассмотренного количества людей перестали быть частью РФ в последние 10 лет.

Несмотря на то, что достаточное большое число граждан являются потомкам еврейского этноса, их численность продолжает сокращаться. С чем связан данный демографический спад - остается неизвестным.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 18:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Младшая дочь Анджелины Джоли записалась на каратэ
«Урал» объявил про начало конвейерного выпуска
Саша Черно заступилась за обманутую Лебедевым
Ученые создали гибридную мембрану для выделения и
В редакцию «Новой газеты» подкинули похоронный
Альбина Джанабаева резко отреагировала на
Местные жители безуспешно пытаются поймать
Российские генетики нашли еврейские корни у 8%
Самый тонкий в мире телефон Kyocera KY-O1L
Участники «Замуж за Бузову» разбогатели после шоу
Судебные приставы проконтролировали снос бани
Бывший участник «Уральских пельменей» попался на
Слагаемые успеха грибного проекта Александра
Следы древнейших форм жизни оказались каменной
«Поставили в известность»: Андрей Максимов
Ученые раскрыли третью силу, влияющую на полет
Захар Саленко намерен вернуть Ирину Пинчук
В конкурс «Человек года» вернули Алену Савкину,
Ани Лорак посвятила новую песню неверному мужу
Египетский президент оценил новое авто
"Примите меры": Бездомные собаки в Ростове-на
Звезда «Легенды №17» Дарья Екамасова впервые
Ученые изобрели вакцину, которая поможет бросить
Пост Анастасии Волочковой о трагедии в Керчи в
Анжелика Варум опубликовала грустный лирический
Лобода опубликовала семейное фото в Instagram с
Ученые выяснили, как приобретенный опыт
Ученые назвали преимущества секса с бывшими
Борис Корчевников опубликовал в Instagram фото
Недостаток освещения в жилом помещении делает
Просмотреть все новости