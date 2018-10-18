Российские генетики нашли еврейские корни у 8% жителей страны
Российские генетики сообщили, что среди россиян много тех, в чьем роду были евреи. По их данным, примерно каждый восьмой гражданин страны имеет еврейские корни.
Генетики, на основе анализа 87 этносов выявили такой вид генома, благодаря которому можно выяснить, когда именно в роду человека был коренной представитель любого из них. К примеру, еврейская бабушка, в случае, если она чистокровная, передает внуку 25% генетической информации, благодаря которой можно выявить происхождение. Отмечается также, что количество представителей данного этноса в России достаточно резко сокращается. Приблизительно за 50 лет, количество евреев в регионе сократилось в 6 раз. Причем треть из рассмотренного количества людей перестали быть частью РФ в последние 10 лет.
Несмотря на то, что достаточное большое число граждан являются потомкам еврейского этноса, их численность продолжает сокращаться. С чем связан данный демографический спад - остается неизвестным.
Генетики, на основе анализа 87 этносов выявили такой вид генома, благодаря которому можно выяснить, когда именно в роду человека был коренной представитель любого из них. К примеру, еврейская бабушка, в случае, если она чистокровная, передает внуку 25% генетической информации, благодаря которой можно выявить происхождение. Отмечается также, что количество представителей данного этноса в России достаточно резко сокращается. Приблизительно за 50 лет, количество евреев в регионе сократилось в 6 раз. Причем треть из рассмотренного количества людей перестали быть частью РФ в последние 10 лет.
Несмотря на то, что достаточное большое число граждан являются потомкам еврейского этноса, их численность продолжает сокращаться. С чем связан данный демографический спад - остается неизвестным.
Общество
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 18:42