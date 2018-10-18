Российские генетики нашли еврейские корни у 8% жителей страны





Генетики, на основе анализа 87 этносов выявили такой вид генома, благодаря которому можно выяснить, когда именно в роду человека был коренной представитель любого из них. К примеру, еврейская бабушка, в случае, если она чистокровная, передает внуку 25% генетической информации, благодаря которой можно выявить происхождение. Отмечается также, что количество представителей данного этноса в России достаточно резко сокращается. Приблизительно за 50 лет, количество евреев в регионе сократилось в 6 раз. Причем треть из рассмотренного количества людей перестали быть частью РФ в последние 10 лет.Несмотря на то, что достаточное большое число граждан являются потомкам еврейского этноса, их численность продолжает сокращаться. С чем связан данный демографический спад - остается неизвестным.