Ученые выяснили, как приобретенный опыт передается от родителей потомству





Специалисты провели эксперимент, взяв за основу червя нематоду C. Elegans - классический модельный организм . Они доказали, что полученный опыт передается потомству благодаря эпигенитическим меткам на генах в сперматозоидах. Эти метки могут располагаться как на самой молекуле ДНК, так и на гистонах — особых белках, которые упаковывают ее в клетках. Они не изменяют саму цепочку генетических данных, но влияют на активность генов.Биологами уже описывались случаи эпигенетической наследственности, но тогда считалось, что генетическая информация в сперме не упакована гистонами и не может передавать эпигинетические метки. Однако выяснилось, что это мнение ошибочное.Эксперты установили, что сперматозоиды нематоды C. elegans сохраняют упаковку при помощи гистонов в целостности. Биологи показали, что исследованный ими эпигенетический маркер H3K27me3 не только передается по наследству, но и имеет важное значение на ранних этапах развития эмбрионов. Так, изъятие этой метки приводило к тому, что большая часть отпрысков появлялись бесплодными.В перспективе ученые намерены подробно определить, какие именно эпигенетические метки выполняют функции по передаче полученного при жизни опыта.