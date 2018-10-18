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Ученые выяснили, как приобретенный опыт передается от родителей потомству

Ученые доказали, что специфические изменения дезоксирибонуклеиновой кислоты, влияющие на активность генов ДНК (эпигеническая информация), имеют свойство передаваться от родителей к потомству. Возникновение таких трансформаций возможно в течение жизни организма в определенных случаях, например, при соблюдении диеты. Следовательно, наследственность определяется не только последовательностью ДНК родителей, но и их прижизненным поведением. Такие данные исследования биологов опубликовало издание Nature Communications.
Ученые выяснили, как приобретенный опыт передается от родителей потомству

Специалисты провели эксперимент, взяв за основу червя нематоду C. Elegans - классический модельный организм . Они доказали, что полученный опыт передается потомству благодаря эпигенитическим меткам на генах в сперматозоидах. Эти метки могут располагаться как на самой молекуле ДНК, так и на гистонах — особых белках, которые упаковывают ее в клетках. Они не изменяют саму цепочку генетических данных, но влияют на активность генов.

Биологами уже описывались случаи эпигенетической наследственности, но тогда считалось, что генетическая информация в сперме не упакована гистонами и не может передавать эпигинетические метки. Однако выяснилось, что это мнение ошибочное.

Эксперты установили, что сперматозоиды нематоды C. elegans сохраняют упаковку при помощи гистонов в целостности. Биологи показали, что исследованный ими эпигенетический маркер H3K27me3 не только передается по наследству, но и имеет важное значение на ранних этапах развития эмбрионов. Так, изъятие этой метки приводило к тому, что большая часть отпрысков появлялись бесплодными.

В перспективе ученые намерены подробно определить, какие именно эпигенетические метки выполняют функции по передаче полученного при жизни опыта.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:10

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