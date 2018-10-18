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Снижение потребления калорийной пищи поможет людям восстановиться после инсульта - Медики

Врачи рассказали, какие изменения в питании необходимо внести людям, пережившим инсульт. С учетом того, что организм после удара ослаблен и требует щадящего к себе отношения, необходимо снизить потребление «тяжелой» и калорийной пищи.

Снижение потребления калорийной пищи поможет людям восстановиться после инсульта - Медики


По словам ученых, необходимо отказаться от употребления пищи, содержащей насыщенные жиры и трансжиры. К такому типу продуктов относятся выпечка и пища из ресторанов быстрого питания. Кроме того, медики рекомендуют отказаться от рафинированного сахара, печенья, пирожных и макарон. Отказ от сладкой пищи поможет сохранить здоровый вес и не получить осложнения в виде диабета.

Пострадавшим от инсульта необходимо добавить в рацион продукты, богатые пищевыми волокнами, фрукты и овощи, содержащие фитонутриенты. Полезно будет придерживаться средиземноморской диеты. Суть ее заключается в ежедневном употреблении миндаля и грецких орехов, форели, макрели и селедки. Пищу требуется готовить правильно, чтобы она не стала слишком калорийной. Если придерживаться этих простых правил, пациент быстрее восстановится после инсульта и избежит рецидива.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:07

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