Учёные: Молекулярный компьютер поможет создать программируемые лекарства





Как известно, клетки живых организмов имеют специальные сигнальные механизмы, при помощи которых передают информацию «соседям» и определяют параметры окружающей среды. Однако эти данные закодированы. Чтобы их оперативно расшифровывать, учёные предлагают использовать молекулярный компьютер на основе ДНК. Новое устройство работает, заменяя одну из цепочек на другую, этот процесс можно контролировать с высокой точностью. При помощи нескольких подобных цепочек учёные намерены создать логические элементы, которые будут приводиться в движение химическими реакциями.Авторы проекта считают, что их работа будет полезна во многих областях. Например, при помощи молекулярного компьютера можно создавать программируемые таблетки, они будут высвобождать лекарство только после того, как получат определённый сигнал от клеток. Таковым сигналом может стать информация о воспалительном процессе, который начался в тканях.