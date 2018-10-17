Главный санитарный Врач России рассказала о трех важных правилах защиты от гриппа





Санитарный врач России Анна Попова отметила, что самой эффективной мерой является вакцинация против данного вируса. Однако есть три самых важных правила, которые помогут избежать возможного заражения: первое – необходимо все предметы пользования, которые находятся в зоне дыхания человека, держать в чистоте и порядке, например мобильный телефон, компьютерную мышку и клавиатуру. Этими предметами человек часто пользуется и они могут стать «разносчиками» бактерий. Также стоит помнить о гигиене рук, их нужно чаще мыть, это касается и лица. Если один из членов семьи заболел, то ему выделяется отдельная посуда, которую лучше обрабатывать кипятком.Второе правило говорит о том, что нужно соблюдать дистанцию с теми, у кого есть явные признаки болезни. Ведь при кашле вирус может распространиться до 6 метров, поэтому стоит носить одноразовую медицинскую маску. А также на третьем месте стоит здоровый образ жизни. У таких людей наблюдается крепкий иммунитет и они становятся более стойкими к вирусам гриппа.По данным ВОЗ зимой 2018-2019 в Россию придут два штамма гриппа - В и А (H3N2 и H1N1). По словам Поповой, наиболее уязвимы к гриппу граждане, у которых наблюдается патология сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Пожилые люди, дети и беременные женщины также в группе риска. Попова отметила, что из 100% населения прошли вакцинацию лишь 24%.