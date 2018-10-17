По словам ученых, Земля находится на пороге неизбежного вымирания





Специалисты утверждают, что в скором времени порядка 70% животных, наделенных статусом вымирающих, полностью исчезнут. Несмотря на то, что причиной приближающейся катастрофы являются люди, животные продолжат умирать практически в том же темпе, даже если человечество “одумается”, еще от 20 до 100 лет. По словам ученых, Земля приближается к новому этапу развития, на котором она станет непригодной для жизни множества видов млекопитающих.Несмотря на пугающие прогнозы, по мнению ученых это лишь начало. К концу XXI века примерно каждый второй биологический вид может оказать под угрозой полного исчезновения. О правдивости данных исследований эксперты намерены судить по фактическим данным в ближайшие полвека, за которые, как стало известно, на границе вымирания может оказаться пятая часть всех млекопитающих Земли.