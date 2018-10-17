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По словам ученых, Земля находится на пороге неизбежного вымирания

Датские климатологи предполагают, что Земля находится на пороге массового вымирания. По мнению ученых, за ближайшие 50 лет на земле исчезнет такое количество млекопитающих, что на восстановление разнообразия биологических видов уйдут, в лучшем случае, десятки тысяч веков.

По словам ученых, Земля находится на пороге неизбежного вымирания


Специалисты утверждают, что в скором времени порядка 70% животных, наделенных статусом вымирающих, полностью исчезнут. Несмотря на то, что причиной приближающейся катастрофы являются люди, животные продолжат умирать практически в том же темпе, даже если человечество “одумается”, еще от 20 до 100 лет. По словам ученых, Земля приближается к новому этапу развития, на котором она станет непригодной для жизни множества видов млекопитающих.

Несмотря на пугающие прогнозы, по мнению ученых это лишь начало. К концу XXI века примерно каждый второй биологический вид может оказать под угрозой полного исчезновения. О правдивости данных исследований эксперты намерены судить по фактическим данным в ближайшие полвека, за которые, как стало известно, на границе вымирания может оказаться пятая часть всех млекопитающих Земли.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:27

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