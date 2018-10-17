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Ученые назвали компоненты эликсира долголетия

Ученые из Оклендского Научно-исследовательского института при детском медицинском учреждении сделали вывод, что организм нуждается в оптимальном наборе ряда витаминов и минералов, после чего назвали компоненты эликсира долголетия. При разумном подходе к употреблению некоторых из них можно не только продлить жизнь, но и отсрочить процесс старения.
Ученые назвали компоненты эликсира долголетия


На основе исследований, проведенных в Америке, специалисты утверждают, что порядка 70% местных жителей испытывают нехватку в одном или нескольких важнейших веществах. Несмотря на то, что данный вид дефицита не вызывает цингу, он опасен в долгосрочной перспективе. К примеру, витамин-D, магний и ненасыщенные жирные кислоты помогают восстановлению ДНК, способствуют оздоровлению сосудов и препятствуют окислительному стрессу.

Специалисты утверждают, что многие люди привыкли пренебрегать веществами, чья ценность не столь очевидна, как у витамина С, хотя они тоже чрезвычайно важны. Такие вещества, как таурин, каротиноиды лютеин, ликопен, зеаксантин, альфа и бета каротин и астаксантин помогут предотвратить преждевременное старение, а также возникновение хронических заболеваний.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:55

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