Ученые назвали компоненты эликсира долголетия





На основе исследований, проведенных в Америке, специалисты утверждают, что порядка 70% местных жителей испытывают нехватку в одном или нескольких важнейших веществах. Несмотря на то, что данный вид дефицита не вызывает цингу, он опасен в долгосрочной перспективе. К примеру, витамин-D, магний и ненасыщенные жирные кислоты помогают восстановлению ДНК, способствуют оздоровлению сосудов и препятствуют окислительному стрессу.Специалисты утверждают, что многие люди привыкли пренебрегать веществами, чья ценность не столь очевидна, как у витамина С, хотя они тоже чрезвычайно важны. Такие вещества, как таурин, каротиноиды лютеин, ликопен, зеаксантин, альфа и бета каротин и астаксантин помогут предотвратить преждевременное старение, а также возникновение хронических заболеваний.