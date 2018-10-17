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Учёные: Луна поможет изучить секреты Вселенной

По словам ученых из Международного современного центра радиоастрономических исследований, в будущем Луна поможет им изучить секреты Вселенной. Эксперты отмечают, что спутник Земли напоминает по своей структуре иные космические объекты.
Учёные: Луна поможет изучить секреты Вселенной


Для изучения Луны эксперты собираются воспользоваться телескопом Murchison Widefield Array. Радиосигналы также помогут разобраться в структуре имеющихся атомов водорода на лунной поверхности, а также в атмосфере спутника, выделяемых из недр небесного объекта. Во время одной из будущих планируемых миссий астрономы возьмут пробы грунта для определения максимально точного возраста Луны.

По словам исследователей, радиотелескоп Murchison Widefield Array, расположенный в западной пустыне Австралии вдали от современных наземных радиостанций, получает различные сигналы из космоса. Исследователи благодаря полученным данным смогут узнать подробности о формировании Луны, а также более детально изучить сам процесс образования Вселенной.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:00

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