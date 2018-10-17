Ученые обнаружили на Земле живой организм вдвое больше синего кита





По словам ученых, опенок, обнаруженный около 30 лет назад, на самом деле является частью более крупного организма. Считалось, что грибы в штате Мичиган, являются единым телом, а масса их скопления достигает 100 тонн. Новые исследования показали, что организм куда массивнее, его вес составляет 400 тонн, размер территории, занимаемой им, также вдвое больше синего кита. Возраст находки на текущий момент оценивается в 2500 лет, что примерно на 2000 лет меньше пирамид Египта.По мнению ученых, находка, несмотря на выдающиеся характеристики размеров и массы, не является наибольшим среди всех организмов, населяющих Землю. Некоторые сведения утверждают, что есть и более крупные грибницы.