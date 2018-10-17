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Изменение климата может спровоцировать эпидемию чумы - Ученые

Изменение климата вследствие глобального потепления, а также повышения температуры на полтора градуса может спровоцировать эпидемию чумы, а также массу прочих опасных болезней. Об этом заявил ученый из Оксфордского университета.

Изменение климата может спровоцировать эпидемию чумы - Ученые


Ученые раньше выражали опасения, что более высокие температуры растопят в итоге ледяные щиты, которые хранят в себе массу древних бактерий. Они распространят болезни, а также вызовут эпидемии. По словам профессора Питера Франкопанова, не следует уповать на то, что удержание температуры в полтора градуса может быть для человечества опасным. Он отметил, что когда размораживается вечная мерзлота, освобождаются древние вирусы, похороненные в течение тысячелетий. Так как они будут опять в экосистемы планеты, имеется большой риск, что население будет поражено опасными болезнями, с которыми нельзя будет справиться.

В 1340 году вследствие изменения земной атмосферы на полтора градуса из-за вулканической активности либо солнечных вспышек, случилось изменение цикла чумной палочки, позволив маленькому микробу перерасти в итоге в Черную смерть. По словам учёного об этом стоит беспокоиться уже сегодня. По его мнению, такую возможность нужно воспринимать более серьезно, чем увеличение уровня моря либо засухи. Дело в том, что чума в 14 столетии уничтожила около 200 миллионов человек.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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