Минздрав: Пачки сигарет будут «обезличенными»





Минздрав работает над рядом мер, предусматривающих борьбу с табакокурением и употреблением алкоголесодержащих напитков. Скворцова объяснила, что в ведомстве рассматривают вопрос о введении новой «обезличенной» упаковки для сигарет: на ней не будет логотипов и единым шрифтом напишут названия всех марок.Вместе с тем, в планах проекта - сокращение доступности табачной продукции, а также сокращение числа мест, отведенных для курения. Так, в правительстве шаг за шагом приближаются к ключевой задаче – «постепенной денормализации курения». По словам министра, осуществлять задачу необходимо «последовательно и уважительно», однако «решительно и эффективно».Кроме того, в Министерстве здравоохранения работают над снижением популярности алкоголя. Федеральный проект «Общественное здоровье», по словам Вероники Скворцовой, стал главной инициативой. В рамках этого проекта запланировано снижение розничной торговли ликероводочных напитков и сигарет с 6,6 до 6,0 литров и с 1,5 до 1,15 тысяч штук на человека.