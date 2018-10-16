Минздрав: Пачки сигарет будут «обезличенными»
В рамках борьбы с табакокурением и употреблением алкоголесодержащих напитков Минздрав разрабатывает ряд новых мер, способствующих укреплению здоровья нации. Глава ведомства Вероника Скворцова отметила, что пачки сигарет будут выпускать «обезличенными», то есть все из одной упаковки. Подобные нововведения основаны на успешном зарубежном опыте.
Минздрав работает над рядом мер, предусматривающих борьбу с табакокурением и употреблением алкоголесодержащих напитков. Скворцова объяснила, что в ведомстве рассматривают вопрос о введении новой «обезличенной» упаковки для сигарет: на ней не будет логотипов и единым шрифтом напишут названия всех марок.
Вместе с тем, в планах проекта - сокращение доступности табачной продукции, а также сокращение числа мест, отведенных для курения. Так, в правительстве шаг за шагом приближаются к ключевой задаче – «постепенной денормализации курения». По словам министра, осуществлять задачу необходимо «последовательно и уважительно», однако «решительно и эффективно».
Кроме того, в Министерстве здравоохранения работают над снижением популярности алкоголя. Федеральный проект «Общественное здоровье», по словам Вероники Скворцовой, стал главной инициативой. В рамках этого проекта запланировано снижение розничной торговли ликероводочных напитков и сигарет с 6,6 до 6,0 литров и с 1,5 до 1,15 тысяч штук на человека.
Минздрав работает над рядом мер, предусматривающих борьбу с табакокурением и употреблением алкоголесодержащих напитков. Скворцова объяснила, что в ведомстве рассматривают вопрос о введении новой «обезличенной» упаковки для сигарет: на ней не будет логотипов и единым шрифтом напишут названия всех марок.
Вместе с тем, в планах проекта - сокращение доступности табачной продукции, а также сокращение числа мест, отведенных для курения. Так, в правительстве шаг за шагом приближаются к ключевой задаче – «постепенной денормализации курения». По словам министра, осуществлять задачу необходимо «последовательно и уважительно», однако «решительно и эффективно».
Кроме того, в Министерстве здравоохранения работают над снижением популярности алкоголя. Федеральный проект «Общественное здоровье», по словам Вероники Скворцовой, стал главной инициативой. В рамках этого проекта запланировано снижение розничной торговли ликероводочных напитков и сигарет с 6,6 до 6,0 литров и с 1,5 до 1,15 тысяч штук на человека.
Политика
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 19:30