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В небе над Великобританией был замечен НЛО

Над Мэнсфилдом, в Великобритании, был замечен НЛО. Очевидцу удалось запечатлеть небесное тело на камеру незадолго до того, как оно исчезло из поля зрения.

В небе над Великобританией был замечен НЛО


13 октября водитель автомобиля заметил необычный объект в небе над Мэнсфилдом. Очевидец попытался зафиксировать объект при помощи видеосъемки, однако, вскоре после ее начала НЛО пропал из поля зрения. Множество уфологов, в том числе представители Latest UFO Sightings утверждают, что необычный объект определенно являлся НЛО, некоторые из экспертов ссылаются на данный ролик, который был размещен на одной из страниц в сети YouTube. По мнению некоторых из них, объект представлял собой не что иное, как летающую тарелку.

Имеющийся видеоматериал демонстрирует, как небесное тело зависает в воздухе в течение неопределенного периода времени, после чего полностью пропадает из виду. На текущий момент пользователи сети никак не комментировали данный ролик.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:10

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