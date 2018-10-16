В небе над Великобританией был замечен НЛО





13 октября водитель автомобиля заметил необычный объект в небе над Мэнсфилдом. Очевидец попытался зафиксировать объект при помощи видеосъемки, однако, вскоре после ее начала НЛО пропал из поля зрения. Множество уфологов, в том числе представители Latest UFO Sightings утверждают, что необычный объект определенно являлся НЛО, некоторые из экспертов ссылаются на данный ролик, который был размещен на одной из страниц в сети YouTube. По мнению некоторых из них, объект представлял собой не что иное, как летающую тарелку.Имеющийся видеоматериал демонстрирует, как небесное тело зависает в воздухе в течение неопределенного периода времени, после чего полностью пропадает из виду. На текущий момент пользователи сети никак не комментировали данный ролик.