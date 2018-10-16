Михаил Боярский сравнил поведение Кокорина и Мамаева с героями Дюма





Он отметил, что его можно назвать бытовым конфликтом, советуя футболистам стать взрослыми мужчинами. Затем актер упомянул о Д’Артаньяне, который совершал поступки намного хуже, чем простая драка на улице. Герой фильма совратил Миледи, после чего сделал замужнюю даму своей возлюбленной.Его друзья кроме убийства противников на дуэли, отрубили голову женщине. В современном мире их осудили бы на долгий срок. Михаил Боярский не оправдывает поведения футболиста, считая, что он должен понести заслуженное наказание.