Михаил Боярский сравнил поведение Кокорина и Мамаева с героями Дюма
Актер является давним фанатом “Зенита” и не смог остаться в стороне после инцидента, связанного с Александром Кокоринам и Павлом Мамаевым. Михаил Боярский во время беседы с журналистами сравнил поведение спортсменов с героями Дюма.
Он отметил, что его можно назвать бытовым конфликтом, советуя футболистам стать взрослыми мужчинами. Затем актер упомянул о Д’Артаньяне, который совершал поступки намного хуже, чем простая драка на улице. Герой фильма совратил Миледи, после чего сделал замужнюю даму своей возлюбленной.
Его друзья кроме убийства противников на дуэли, отрубили голову женщине. В современном мире их осудили бы на долгий срок. Михаил Боярский не оправдывает поведения футболиста, считая, что он должен понести заслуженное наказание.
Он отметил, что его можно назвать бытовым конфликтом, советуя футболистам стать взрослыми мужчинами. Затем актер упомянул о Д’Артаньяне, который совершал поступки намного хуже, чем простая драка на улице. Герой фильма совратил Миледи, после чего сделал замужнюю даму своей возлюбленной.
Его друзья кроме убийства противников на дуэли, отрубили голову женщине. В современном мире их осудили бы на долгий срок. Михаил Боярский не оправдывает поведения футболиста, считая, что он должен понести заслуженное наказание.