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Made in China: Китайские ученые планируют запуск искусственной луны

Китайские ученые планируют к 2020 году запуск искусственной луны. Речь идет об специальном объекте, который окажется примерно в 10 раз ярче, чем естественный спутник Земли.

Made in China: Китайские ученые планируют запуск искусственной луны

Институт исследований микроэлектронных систем для космоса сообщает, что искусственная луна станет отражать солнечный свет. Также зону освещения поверхности на Земле можно будет регулировать. Специалисты утверждают, что искусственный спутник не будет беспокоить ни людей, ни животных. Яркость этого объекта будет примерно такой, как в сумерках. Самой большой проблемой в процессе создания второй луны является стоимость планируемого проекта. Специалисты уже сообщили о сложном выводе зеркал на орбиту. Разработчики должны будут смонтировать все детали с учетом обломков, летающих по орбите.

Напомним, что в 1993 году российские специалисты уже пытались запустить космический прожектор. Пятно от него диаметром в 5 км передвигалось по поверхности Земли со скоростью 8 км/с. Это является доказательством того, что создание искусственной луны вполне возможно.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:20

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