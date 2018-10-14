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В Узбекистане признали народное целительство официальной медициной

Власти Узбекистана признали официальной медициной, так называемое, народное целительство. Соответствующее постановление накануне было подписано президентом Шавкатом Мирзиеевым.

В Узбекистане признали народное целительство официальной медициной

Таким образом, в Узбекистане приравняли народное целительство к стандартной медицине. Те, кто занимается нетрадиционными методами лечения, теперь будут получать лицензию и нести ответственность за свою работу наравне с обычными врачами. В государстве узаконили такие услуги в качестве «дополнительного метода оказания помощи населению». Отныне контролировать работу народных целителей будет Министерство здравоохранения. В связи с этим ведомство обязали разработать до конца года соответствующую программу и нормативы по целительству.

В медицинских учебных заведениях Узбекистана появятся дополнительные курсы по народной медицине. В частности, в ташкентском Университете повышения квалификации врачей будет открыта кафедра по целительству. В Минздраве планируют создать базу данных организаций по «народной медицине» и специалистов, а также проведут исследования по изучению населения в этой сфере. В дальнейшем, возможно, будет налажено сотрудничество по целительству на международном уровне.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 11:50

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