Нибиру приближается: Черное Солнце над Канадой озадачило ученых

Автор фотографии рассказывает, что снимал закат на острове Принца Эдуарда. В этом месте очень красивые рассветы и закаты и снимать их одно удовольствие. Сразу фотограф не заметил ничего странного, но когда рассматривал изображения на компьютере, то увидел странный объект в небе.Пользователи Сети сразу же стали обсуждать опубликованную фотографию. Некоторые вспомнили недавние вспышки на Солнце и попытались это как-то связь с аномальным явлением. Другие отметили, что на снимке не звезда, а загадочная планета Нибиру, которую астрономы-любители и конспирологи ожидают уже несколько лет.По мнению некоторых сторонников конспирологических теорий, Планета Х существует в параллельной реальности, но иногда показывается в небе. Данный снимок является доказательством этого. Также конспирологи отметили, что человеческий глаз не способен увидеть таинственный объект, но не объектив фотокамеры.Также в комментариях нашлись и сторонники того, что на самом деле никакого черного Солнца не было, а тем более планеты Нибиру. Эффект на фотографии они объяснили дефектом съемки или игрой света. Нашлись и те, кто обвинили фотографа в фальсификации снимка.