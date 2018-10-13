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Нибиру приближается: Черное Солнце над Канадой озадачило ученых

В Сети один из пользователей опубликовал фотографию черного Солнца в небе над Канадой. Ученые оказались озадачены снимком, а конспирологи отметили, что это знак приближения планеты Нибиру.


Нибиру приближается: Черное Солнце над Канадой озадачило ученых

Автор фотографии рассказывает, что снимал закат на острове Принца Эдуарда. В этом месте очень красивые рассветы и закаты и снимать их одно удовольствие. Сразу фотограф не заметил ничего странного, но когда рассматривал изображения на компьютере, то увидел странный объект в небе.


Пользователи Сети сразу же стали обсуждать опубликованную фотографию. Некоторые вспомнили недавние вспышки на Солнце и попытались это как-то связь с аномальным явлением. Другие отметили, что на снимке не звезда, а загадочная планета Нибиру, которую астрономы-любители и конспирологи ожидают уже несколько лет.

По мнению некоторых сторонников конспирологических теорий, Планета Х существует в параллельной реальности, но иногда показывается в небе. Данный снимок является доказательством этого. Также конспирологи отметили, что человеческий глаз не способен увидеть таинственный объект, но не объектив фотокамеры.

Также в комментариях нашлись и сторонники того, что на самом деле никакого черного Солнца не было, а тем более планеты Нибиру. Эффект на фотографии они объяснили дефектом съемки или игрой света. Нашлись и те, кто обвинили фотографа в фальсификации снимка.


 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:15

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