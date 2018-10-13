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Ученые: Регулярное потребление томатов продлевает жизнь

Ученые провели ряд исследований с овощами и выяснили, что томаты способны продлить жизнь человека. Результаты опубликованы в авторитетных научных журналах.

Ученые: Регулярное потребление томатов продлевает жизнь

Группа ученых провела исследования с овощами и выяснила, что среди всех самыми полезными являются томаты. Они содержат огромное количество полезных минералов, микроэлементов и витаминов, из последних стоит выделить два самых важных: С и А, которые так «любит» иммунная система человека. Например, разновидность томатов черри полезна для зрения, так как имеет большое содержание бета-каротина. Для того, чтобы полноценно поддерживать работу организма, стоит ежедневно включить в свой рацион томаты. Это могут быть вяленые помидоры, 6 плодов черри, стакан сока или около двух столовых ложек пюре. Также данный овощ способен предотвратить риск инсульта на 19%, привести в норму холестерин и снизить кровяное давление.

Однако особое внимание ученые обратили на вяленый вид овоща, поскольку в нем в несколько раз увеличена концентрация антиоксиданта ликопина, который способен бороться с раковыми клетками по всему организму. Более 26 исследований показали, что томаты снижают риск рака простаты, которое занимает второе место по распространенности онкозаболеваний у мужского населения.


 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:45

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