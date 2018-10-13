Google может отказаться от бренда Android
Эксперты IT-индустрии считают, что разработчики компании Google могут отказаться от бренда Android. К такому выводу они пришли после презентации смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL, на которой ни разу не было произнесено название операционной системы.
По мнению специалистов, пользователи поисковика Google не слишком часто искали информацию об Android, и из-за этого руководство компании пришло к выводу, что операционная система не слишком интересна пользователям. В свою очередь часть топ-менеджеров Google считает по-другому и выступает против отказа от операционной системы.
Отметим, что это не первый случай, когда слово Android исчезает из маркетингового языка американской корпорации. Так, сервис Android Pay переименовали в Google Pay, Android Messages стал Messages, а ОС Android Wear превратилась в Wear OS.
По мнению специалистов, пользователи поисковика Google не слишком часто искали информацию об Android, и из-за этого руководство компании пришло к выводу, что операционная система не слишком интересна пользователям. В свою очередь часть топ-менеджеров Google считает по-другому и выступает против отказа от операционной системы.
Отметим, что это не первый случай, когда слово Android исчезает из маркетингового языка американской корпорации. Так, сервис Android Pay переименовали в Google Pay, Android Messages стал Messages, а ОС Android Wear превратилась в Wear OS.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:00