Google может отказаться от бренда Android

По мнению специалистов, пользователи поисковика Google не слишком часто искали информацию об Android, и из-за этого руководство компании пришло к выводу, что операционная система не слишком интересна пользователям. В свою очередь часть топ-менеджеров Google считает по-другому и выступает против отказа от операционной системы.Отметим, что это не первый случай, когда слово Android исчезает из маркетингового языка американской корпорации. Так, сервис Android Pay переименовали в Google Pay, Android Messages стал Messages, а ОС Android Wear превратилась в Wear OS.