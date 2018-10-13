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Мария Кожевникова искренне удивлена раздутым скандалом вокруг Кокорина и Мамаева

Мария Кожевникова высказала своё полное недоумение по поводу скандала вокруг двух известных российских футболистов. Она считает, что поведение Кокорина и Мамаева не заслуживает такого пристального внимания.

Мария Кожевникова искренне удивлена раздутым скандалом вокруг Кокорина и Мамаева

Актриса возмущена до предела поведением двух взрослых мужчин, тем более таких знаменитых в России футболистов. Она не понимает, почему всё внимание страны приковано к ним из-за случившейся драки. Каждый день среди миллионов других людей происходит что-то более ужасное, но их ситуацию никто не раздувает до таких масштабов.

Кожевникова сказала, что всё это ей напоминает «Дом-2», в котором на пустом месте разгораются скандалы и интриги. В конце концов - это главное предназначение данного шоу, а вот понять причину «раздувательства» произошедшей ссоры между Кокориным и Мамаевым, актриса так и не может.


 
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Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 10:45

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