Мария Кожевникова искренне удивлена раздутым скандалом вокруг Кокорина и Мамаева

Актриса возмущена до предела поведением двух взрослых мужчин, тем более таких знаменитых в России футболистов. Она не понимает, почему всё внимание страны приковано к ним из-за случившейся драки. Каждый день среди миллионов других людей происходит что-то более ужасное, но их ситуацию никто не раздувает до таких масштабов.Кожевникова сказала, что всё это ей напоминает «Дом-2», в котором на пустом месте разгораются скандалы и интриги. В конце концов - это главное предназначение данного шоу, а вот понять причину «раздувательства» произошедшей ссоры между Кокориным и Мамаевым, актриса так и не может.