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Ученые смогли перенастроить внутренние часы человека

Ученые сделали заявление о том, что обнаружили секрет улучшения ночного сна. Они смогли перенастроить внутренние часы человека, которые влияют на его качество. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ученые смогли перенастроить внутренние часы человека

Группа ученых провела новый эксперимент, участником которого стал бывший морской пехотинец. Он заключался в том, что испытуемый должен был провести десять дней в ядерном бункере, контролировать время при этом он не имел возможности. Специалисты тщательно следили за медицинскими показателями участника и выяснили, что организм человека без света не способен ориентироваться в пространстве. Как отметили исследователи, в первой фазе эксперимента доброволец пытался ориентироваться в реальном времени, полагаясь на свои внутренние ощущения, во второй фазе пребывания в темном помещении он стал абсолютно дезориентирован. Далее испытуемый старался больше спать. Эта научная работа лишний раз подчеркнула важность биологических часов, а также их непосредственное влияние на здоровье.

Основываясь на результаты своей работы, ученые дали несколько рекомендаций, как улучшить качество сна при условии работы ночью. Если человек имеет проблемы со сном, лучше сдвинуть природные часы, засыпая в светлом помещении с отрытыми шторами. Не стоит забывать о ежедневных прогулках. Так, два часа природного света каждый день «переведут» внутренние стрелки примерно на час вперед.

Работая в ночное время, людям необходимо иметь маски для глаз и надевать их по приходу домой, а также иметь в спальне плотные шторы для изоляции света, чтобы уснуть. Добираться домой после ночной смены человеку лучше в солнцезащитных очках, при этом лучше не заглядывать в гаджет.

Для нормализации давления и экономии энергии после пробуждения нужно плотно поесть, поскольку утро – идеальное время для умственной активности и не только. Выполнять упражнения с физическими нагрузками лучше всего в конце дня. От ужина лучше отказаться или употребить легкие продукты.


 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:40

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