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В Китае найдены древние артефакты вместе с останками пришельцев

В 30- годах китайский археолог Чи Пу Тей случайно оказался в горах Кунь-Кетт. Он обнаружил там пещеру, где находились древние артефакты вместе с останками пришельцев.
В Китае найдены древние артефакты вместе с останками пришельцев

Загадочные диски с рисунками расположились возле гробниц, в которых лежали метровые внеземные создания. Специалист попытался расшифровать надписи и выяснил, что они прибыли сюда 12000 лет назад. Корабль гуманоидов потерпел крушение, после чего они были вынуждены контактировать с древними жителями, и передали им свои знания.

К сожалению, уникальные находки исчезли из зала музея в Пекине. Пока исследователи не знают, кто мог лишить общество реальных доказательств существования инопланетян. Артефакты пролежали в пещере 10000 лет и сохранились без повреждений.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:00

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