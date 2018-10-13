В Китае найдены древние артефакты вместе с останками пришельцев
В 30- годах китайский археолог Чи Пу Тей случайно оказался в горах Кунь-Кетт. Он обнаружил там пещеру, где находились древние артефакты вместе с останками пришельцев.
Загадочные диски с рисунками расположились возле гробниц, в которых лежали метровые внеземные создания. Специалист попытался расшифровать надписи и выяснил, что они прибыли сюда 12000 лет назад. Корабль гуманоидов потерпел крушение, после чего они были вынуждены контактировать с древними жителями, и передали им свои знания.
К сожалению, уникальные находки исчезли из зала музея в Пекине. Пока исследователи не знают, кто мог лишить общество реальных доказательств существования инопланетян. Артефакты пролежали в пещере 10000 лет и сохранились без повреждений.
Загадочные диски с рисунками расположились возле гробниц, в которых лежали метровые внеземные создания. Специалист попытался расшифровать надписи и выяснил, что они прибыли сюда 12000 лет назад. Корабль гуманоидов потерпел крушение, после чего они были вынуждены контактировать с древними жителями, и передали им свои знания.
К сожалению, уникальные находки исчезли из зала музея в Пекине. Пока исследователи не знают, кто мог лишить общество реальных доказательств существования инопланетян. Артефакты пролежали в пещере 10000 лет и сохранились без повреждений.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:00