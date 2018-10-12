Ученые: Согреться осенью помогут 11 продуктов

Наиболее полезна в этом плане белковая пища: красное и белое мясо, птица рыба, печень, молочные продукты и сливочное масло. Протеин, содержащийся в них, усиливает термогенез.Бобовые и каши из цельного зерна не только помогают выделять тепло, они повышают эффективность работы кишечника и позволяют ощущать продолжительное время чувство сытости.Сезонные овощи и супы из них являются богатыми источниками витаминов и сложных углеводов. А если бульон варить на мясе птицы или рыбе, то суп помимо этого становится источником белка. В эту категорию специалисты добавляют бананы, имбирь, а также душистые и острые пряности.Кофе и зеленый чай содержат в себе большое количество кофеина. Он ускоряет обмен веществ и высвобождает жирные кислоты, в результате чего тело ощущает прилив теплоты.И самым полезным продуктом в межсезонье стал мед. Он не только улучшает обмен веществ и позволяет согреться, мед укрепляет иммунитет и защищает организм от простуд.