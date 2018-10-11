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В Тольятти началась серийная сборка внедорожника LADA XRAY Cross

В конце августа во время московского автосалона официально показали производственную версию LADA XRAY Cross. В Тольятти теперь началась серийная сборка внедорожной модификации.

В Тольятти началась серийная сборка внедорожника LADA XRAY Cross


Авто получило новый брутальный внешний вид, более высокий уровень комфорта. Цены на данную модель пока неизвестны. Дорожный просвет версии увеличили до 215 мм благодаря длинным пружинам и другим покрышкам. Внедорожник наделили усиленным подрамником двигателя, перенастроенной системой курсовой устойчивости, электроприводом усилителя рулевого управления, дисковыми задними тормозами.

Версия XRAY Cross имеет систему LADA Ride Select, помогающую комфортно пройти песок, снег, грязь, а также позволяющую ехать в спортивном режиме. Салон получил больше места и систему обогрева руля.


 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:00

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