В Тольятти началась серийная сборка внедорожника LADA XRAY Cross

Авто получило новый брутальный внешний вид, более высокий уровень комфорта. Цены на данную модель пока неизвестны. Дорожный просвет версии увеличили до 215 мм благодаря длинным пружинам и другим покрышкам. Внедорожник наделили усиленным подрамником двигателя, перенастроенной системой курсовой устойчивости, электроприводом усилителя рулевого управления, дисковыми задними тормозами.Версия XRAY Cross имеет систему LADA Ride Select, помогающую комфортно пройти песок, снег, грязь, а также позволяющую ехать в спортивном режиме. Салон получил больше места и систему обогрева руля.