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В Петербурге канал НВО приступил к съемкам сериала о великой Екатерине Второй

В Санкт-Петербурге известный американский телеканал НВО приступил к съемкам мини- сериала о великой Всероссийской императрице Екатерине Второй. Сюжет будет строиться вокруг непростых отношений правительницы и ее фаворита Григория Потёмкина.
В Петербурге канал НВО приступил к съемкам сериала о великой Екатерине Второй

Известный созданием культового сериала «Игра престолов» американский телеканал НВО 9 октября на территории Российской Федерации, а точнее в городе Санкт-Петербург приступил к съемкам нового фильма, который расскажет зрителю о великой Всероссийской правительнице Екатерине Второй. Некоторые кадры снимались в Петергофе и на набережной Зимней канавки Питера. Режиссером выступил известный Филипп Мартин, который подарил миру сериал «Корона». А актрисе Хелен Миррен выпала честь сыграть саму Екатерину Вторую.
Данный сериал будет сниматься по сюжету, который расскажет зрителю о непростых взаимоотношениях Екатерины с ее фаворитом Григорием Потёмкиным. Cоздатели предпочитают не афишировать дату его выхода.


 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 21:36

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