В Петербурге канал НВО приступил к съемкам сериала о великой Екатерине Второй

Известный созданием культового сериала «Игра престолов» американский телеканал НВО 9 октября на территории Российской Федерации, а точнее в городе Санкт-Петербург приступил к съемкам нового фильма, который расскажет зрителю о великой Всероссийской правительнице Екатерине Второй. Некоторые кадры снимались в Петергофе и на набережной Зимней канавки Питера. Режиссером выступил известный Филипп Мартин, который подарил миру сериал «Корона». А актрисе Хелен Миррен выпала честь сыграть саму Екатерину Вторую.Данный сериал будет сниматься по сюжету, который расскажет зрителю о непростых взаимоотношениях Екатерины с ее фаворитом Григорием Потёмкиным. Cоздатели предпочитают не афишировать дату его выхода.