Анна Седокова проиграла в долгой борьбе за дочь

Певица Анна Седокова находилась в браке с Максимом Чернявским около двух лет, теперь супруги вынуждены делить права опеки над их общей дочерью Моникой. Год назад певица отметила, что бывший муж намерен лишить ее родительских прав, после чего началась серия судебных слушаний по вопросам опеки. В конечном итоге, бывшие супруги подписали мирный договор, однако Седокова выразила свое недовольство и заявила, что ее не устраивает такой результат. Она по-прежнему не может видеть свою дочь так часто, как ей бы хотелось, ведь девочка проживает со своим отцом в США. Даже во время судебных разбирательств певице удавалось видеть дочь очень редко и под строгим присмотром охраны, потому что Чернявский и его мать думали, что Седокова может без спроса увезти Монику обратно в Россию.В июле текущего года по заключению суда опека легла на обоих родителей поровну (50/50), но место жительства Моника менять не будет, она будет находиться в Америке. Встречи с мамой больше не будут такими официальными с присутствием надзирателей. По словам самой Седоковой, ее дочь сейчас находится в Мексике со своей бабушкой, в скором времени она полетит к ней. Также артистка пожаловалась, что ей не удалось победить судебную систему США, и она проиграла в холодной войне.