Здоровое потомство: Эксперты рассказали, как улучшить качество спермы

О мужской сперме известно достаточно много, но наряду с полезной информацией появилось также немало мифов. Эксперты решили подробно рассказать о том, что же на самом деле влияет вкус, запах и особенности мужского семени, составив перечень рекомендаций для улучшения его качества. Мало кто знает, что кофе помогает сперматозоидам становиться быстрее, активнее и живучее, а вот тесные брюки, в особенности джинсы, сведут все старания кофеманов на нет из-за сильного давления на яички. Мужчинам, заботящимся о здоровье будущего потомства, следует хотя бы 1-2 раза в неделю употреблять рыбу в любом виде, капусту и зелень.Врачи утверждают, что при условии соблюдения здорового образа жизни, куда входит правильное питание, отказ от вредных привычек, достаточная активность и регулярный секс, ухудшение вкуса, запаха, цвета или консистенции спермы может предупредить о наличии каких-либо проблем в организме. Здесь не стоит забывать, что алкоголь, курение, малоподвижный образ жизни и регулярные стрессы способны влиять на количество выделяемого при половом акте семени, его консистенцию и другие показатели.Последние проведённые исследования медики приводят в качестве доказательства тому, что длительное воздержание от секса, вопреки распространённому мифу, не повышает шансы на успешное зачатие потомства. При задержке семени в яичках на период от двух дней сперматозоиды становятся менее активными и вялыми, что не позволяет им достигать женской яйцеклетки.