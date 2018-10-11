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Пчёлы-дроны не заменят медоносных насекомых в случае их вымирания

Беспилотные пчёлы-дроны не смогут заменить настоящих медоносных насекомых в случае их полного вымирания. Такой вывод сделали независимые биологи, комментируя новую разработку сотрудников технологического университета Делфт (TU Delft) в Нидерландах.

Пчёлы-дроны не заменят медоносных насекомых в случае их вымирания


Не так давно группа технологов из Нидерландского университета Делфт сообщила о создании уникальных пчёл-дронов, способных самостоятельно опылять растения, собирая необходимый для производства мёда нектар. Оказалось, что беспилотные летательные аппараты по своим размерам немного крупнее живых насекомых, но с лёгкостью ориентируются на местности и не несут опасности для окружающей среды. Единственным минусом изобретения специалисты назвали недостаточный для дальних и длительных полётов аккумулятор, которого хватит не более, чем на 1 километр пути.

Пчёлы-дроны не заменят медоносных насекомых в случае их вымирания


Интерес к изобретению тут же проявили многие учёные в области технологий и таких наук, как ботаника и биология. Независимые эксперты проанализировали все возможности беспилотных крошечных аппаратов, утверждая, что пчёлы-дроны не смогут заменить медоносных насекомых на случай их полного вымирания. Это легко объяснить тем, что они при опылении растения учитывают множество факторов, полагаясь на свою интуицию, инстинкты и многие особенности, присущие исключительно живым организмам. Так, например, медоносные насекомые тщательно выбирают местность, а затем ищут на ней необходимое растение. Кроме того, для опыления необходимы подходящая влажность, время суток, температура воздуха и чёткое понимание, какие сорта пыльцы можно смешивать, а какие испортят мёд.

Ещё одним минусом пчёл-дронов эксперты назвал их дороговизну, из-за чего масштабное производство беспилотных летающих насекомых никогда не станет реальностью. По предварительным расчётам, замена всех медоносных пчёл может обойтись примерно в 45 миллиардов долларов.


 
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Добавил: Oksana Сегодня, 11:59

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