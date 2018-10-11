Ученые: Лишний вес в молодости сократит жизнь на 10 лет

Ученые воспользовались методикой исследования, которая исходя из массы тела, имеющаяся сейчас у человека, возраста и пола может выдать окончательный вес в будущем. Далее были изучены данные смертности из-за ожирения, и потерянные годы жизни у пациентов всех возрастов в данной весовой категории. Итоги показали, что каждая возрастная группа значительно отличалась по продолжительности жизни. Например, тучные 40-летние люди потеряют около 4 лет жизни, а те же, кто страдает полнотой с молодости, проживут на 5 лет меньше. 60-летним полнота обойдется в 2,3 года для прекрасного пола и 2, 7 года для сильного пола.Если брать во внимание молодых 20-летних парней и девушек, то при условии, что они здоровы, им можно рассчитывать на жизнь длиной до 60 лет. Однако вес, который превышает «норму» может «забрать» у женского пола до 6 лет, а у мужского до 8. Сложная форма ожирения отнимет у женщин 8 лет, а у мужчин до 10 лет. Эксперты считают, что для предотвращения увеличения смертности от данного диагноза нужно предпринимать действия, которые могут предотвратить проблему лишнего веса у молодого поколения. Судя по исследованию, число людей с диагнозом «ожирение» может увеличиться среди населения к 2025 году на 35%.