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В США после операции у женщины под мышкой выросла «третья грудь»

В США после пластической операции по уменьшению бюста у женщины под мышкой выросла «третья грудь». Феррелл Джонсон же надеялась, что хирургическое вмешательство сможет решить её проблемы со здоровьем, а не усугубить ещё больше.

В США после операции у женщины под мышкой выросла «третья грудь»


Проживающая в штате Калифорния, США 65-летняя Феррелл Джонсон с 14-летнего возраста являлась обладательницей 4 размера груди. С возрастом женщина набирала лишний вес, а бюст, имея внушительные размеры, доставлял не только дискомфорт, но и стал причиной непрекращающихся болей в спине. В марте 2017 года американка решилась на пластическую операцию по его уменьшению, после чего, с её слов, у неё под мышкой выросла «третья грудь». Само хирургическое вмешательство прошло успешно, но в период реабилитации, а именно через две недели, когда можно было снять бинты, агент по недвижимости снова почувствовала боль, а также заметила появление воспаления в местах разрезов и выпирающий сбоку правой груди комок, который оказался разрастающимся куском подкожного жира.

Сейчас 65-летняя Феррелл Джонсон находится в полном отчаянии, та как ежедневно испытывает не только физический из-за сильных болей, но и моральный дискомфорт. Женщина призналась, что появление «третьей груди» оттолкнуло от неё сына, который всё понимает, но стесняется выходить на люди вместе с матерью.

Положительным моментом для пострадавшей от пластической операции американки стало то, что страховая компания, изучив её историю, согласилась покрыть расходы на повторное хирургическое вмешательство по восстановлению эстетического вида и удалению «третьей груди», но лишь когда Джонсон немного похудеет. В противном случае, у неё снова могут возникнуть неприятные последствия.


 
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Добавил: Oksana Сегодня, 11:38

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