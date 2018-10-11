Биологи вырастили муху с генами времён диназавров

При помощи генной инженерии, учёные получили несколько плодовых мушек, в геноме которых отсутствуют мутации. Данные модификации отразились на развитии тела насекомых. Специалисты давно пытались понять, как генная мутация влияет на эмбриональное развитие организмов. С точностью установить ключевые мутации очень сложно, так как возникли они в далёком прошлом.В рамках исследования биологи изучили ген Bicoid, который отвечает за формирование головы у эмбриона. Учёные применяли процесс мутации, происходивший миллионы лет назад, за счёт этого у эмбрионов была сформирована голова, которая выглядит несколько иначе, но всё же узнаваемая и на правильном месте.