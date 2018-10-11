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Астрономы считают, что у спутников могли быть свои спутники

Ученые задумались о существовании спутников у спутников планет. По расчетам астрономов, с учетом размеров Луны и ее расстояния от Земли, у нее вполне могли бы быть собственные “сублуны”.

Астрономы считают, что у спутников могли быть свои спутники


Спутником называется планетоид, движущийся по орбите более массивного объекта, также являющегося планетой. В Солнечной системе их количество составляет порядка 180 экземпляров. Спутники спутников, так называемые “сублуны”, на текущий момент не были обнаружены. По мнению астрономов, необходимыми условиями для существования таких объектов являются, в первую очередь, большое расстояние до планеты, а также малый радиус и достаточная масса. Некоторые объекты в нашей Солнечной системе, включая Титан и даже Луну, могли бы стать обладателями собственных спутников.

На основе анализа необходимых, для формирования “сублун” факторов, ученые пришли к выводу, что однажды они могли существовать неподалеку от нас. Впрочем, если данное явление и было, сейчас его следов не осталось.


 
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Наука / Главные новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:36

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