Астрономы считают, что у спутников могли быть свои спутники

Спутником называется планетоид, движущийся по орбите более массивного объекта, также являющегося планетой. В Солнечной системе их количество составляет порядка 180 экземпляров. Спутники спутников, так называемые “сублуны”, на текущий момент не были обнаружены. По мнению астрономов, необходимыми условиями для существования таких объектов являются, в первую очередь, большое расстояние до планеты, а также малый радиус и достаточная масса. Некоторые объекты в нашей Солнечной системе, включая Титан и даже Луну, могли бы стать обладателями собственных спутников.На основе анализа необходимых, для формирования “сублун” факторов, ученые пришли к выводу, что однажды они могли существовать неподалеку от нас. Впрочем, если данное явление и было, сейчас его следов не осталось.