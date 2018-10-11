Ученые: Краска древних египтян поможет эффективно использовать энергию солнечного света

Специалисты из лаборатории Беркли решили сравнить пигмент египетских красок с белой, которая до недавнего времени являлась одной из лучших в отражении света. Оказывается, флуоресцентный синий примерно в 10 раз эффективнее, чем казалось ученым ранее. При окраске зданий и их фасадов в египетский синий, человек может сэкономить на его кондиционировании, ведь пигмент поглощает свет и отражает инфракрасные лучи.Поскольку в атмосфере накапливается меньше тепла, это хорошо влияет на климат планеты, ведь таким образом парниковый эффект уменьшается. Если установить флуоресцентную синюю плёнку на окна с установленными по краям ячейками солнечных батарей, то начинается процесс накапливания электричества, заключили ученые.