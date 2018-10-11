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Ученые: Краска древних египтян поможет эффективно использовать энергию солнечного света

Старинный пигмент, способный поглощать солнечный свет, может преобразовывать его в электричество из-за своих необычных свойств. Ученые отметили, что вещество также проявляет эффективность при охлаждении зданий и работе с солнечными батареями.
Ученые: Краска древних египтян поможет эффективно использовать энергию солнечного света

Специалисты из лаборатории Беркли решили сравнить пигмент египетских красок с белой, которая до недавнего времени являлась одной из лучших в отражении света. Оказывается, флуоресцентный синий примерно в 10 раз эффективнее, чем казалось ученым ранее. При окраске зданий и их фасадов в египетский синий, человек может сэкономить на его кондиционировании, ведь пигмент поглощает свет и отражает инфракрасные лучи.

Поскольку в атмосфере накапливается меньше тепла, это хорошо влияет на климат планеты, ведь таким образом парниковый эффект уменьшается. Если установить флуоресцентную синюю плёнку на окна с установленными по краям ячейками солнечных батарей, то начинается процесс накапливания электричества, заключили ученые.


 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:25

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