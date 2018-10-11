Учёные: Головные боли после сна указывают на недостаток витамина D
По заявлению учёных, головные боли после сна могут быть связаны с дефицитом в организме витамина D. Нехватка данного соединения может стать причиной весьма большого количества недугов.
Дефицит столь важного для организма витамина D может привести к различным нарушениям. Это давно всем известные болезни костей – рахит, остеомаляция. Но как выяснили учёные, витаминная недостаточность может спровоцировать головные боли (мигрень), особенно после пробуждения от сна. Это связано с сезонностью, ведь зимой нам очень не хватает солнечного света, а он является главным источником органического соединения.
Врачи советуют в осенне-зимний период усилить свой рацион за счёт жирной рыбы, постного мяса, печени и яичных желтков. Особо чувствительным к недостатку «солнечного» витамина рекомендуется приём биологически активной добавки с повышенным содержанием витамина D. Если следовать данным советам, можно забыть об утренних мигренях.
Дефицит столь важного для организма витамина D может привести к различным нарушениям. Это давно всем известные болезни костей – рахит, остеомаляция. Но как выяснили учёные, витаминная недостаточность может спровоцировать головные боли (мигрень), особенно после пробуждения от сна. Это связано с сезонностью, ведь зимой нам очень не хватает солнечного света, а он является главным источником органического соединения.
Врачи советуют в осенне-зимний период усилить свой рацион за счёт жирной рыбы, постного мяса, печени и яичных желтков. Особо чувствительным к недостатку «солнечного» витамина рекомендуется приём биологически активной добавки с повышенным содержанием витамина D. Если следовать данным советам, можно забыть об утренних мигренях.
Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 01:00