Учёные: Головные боли после сна указывают на недостаток витамина D

Дефицит столь важного для организма витамина D может привести к различным нарушениям. Это давно всем известные болезни костей – рахит, остеомаляция. Но как выяснили учёные, витаминная недостаточность может спровоцировать головные боли (мигрень), особенно после пробуждения от сна. Это связано с сезонностью, ведь зимой нам очень не хватает солнечного света, а он является главным источником органического соединения.Врачи советуют в осенне-зимний период усилить свой рацион за счёт жирной рыбы, постного мяса, печени и яичных желтков. Особо чувствительным к недостатку «солнечного» витамина рекомендуется приём биологически активной добавки с повышенным содержанием витамина D. Если следовать данным советам, можно забыть об утренних мигренях.