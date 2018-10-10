Ученые: Человеческий мозг способен создавать воспоминания

Результат научной работы британских ученых показал, что гиппокамп разделяет непрерывный личный опыт на отдельные события до того, как они превратятся в целостное воспоминание.Малые структуры гиппокампа, которые скрыты в височных долях мозга, играют важную роль в сохранении и закреплении памяти. Специалисты проводят активные исследования этой функции, в процессе которого определяют обособленные фрагменты опыта, превращаемые в воспоминания. Ричард Хенсон и Ая Бен-Яков заметили, что первоначально опыт воспринимается как беспрерывный алгоритм переживаний, а это означает, что мозг должен уметь фрагментировать его для дальнейших манипуляций.Авторы исследования следили за активностью мозга испытуемых обоих полов. Их разделили на две группы, где первая находилась в томографе и просматривала 8,5-минутное видео Альфреда Хичкока «Руки вверх!», вторая же просматривала полнометражную киноленту Роберта Земекиса «Форест Гамп». Третьей группе участников эксперты поручили просмотреть обе видеозаписи и отметить хронометраж кнопкой для разделения каждого отдельного события.Когда исследователи сравнили изменения активности мозга с данным хронометражем событий, они заметили высокую взаимосвязь между ними, при этом больше всего эти колебания были замечены в гиппокампе, когда он показывал пики их изменений при смене каждой сцены.