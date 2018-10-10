«Технологии будущего»: Вертикальные фермы, модульные дома и многое другое

Пожалуй, многие из нас уже не представляют жизнь без смартфонов. Основным его недостатком считается время работы в автономном режиме, несмотря на то, что ежегодно выпускаются гаджеты с более мощным аккумулятором. Однако в скором времени грядет решение этой проблемы. Батарейку, работающую на органических радикалах, создали еще в 2005 году. Сегодня они не доступны для потребления в массовом порядке, но ведутся усиленные работы, чтобы этот день приблизить. В основе этого накопителя энергии лежит полимер из органических материалов, гибкий пластик, способный заменить традиционный аккумулятор. Жесткие органические радикалы модифицируют в гель и смешивают с углеродной основой. Такие чудо-батарейки станут более мощной заменой привычных нам литий-ионных аккумуляторов.Социологи утверждают, что к 2050 году население Земли будет составлять девять миллиардов человек, 80% из которых будут проживать в мегаполисах. Соответственно в будущем человечество столкнется с такой проблемой, как - нехватка пищи. Для того, чтобы вырастить необходимое количество еды, необходимы соответствующие площади земли. Вырастить экологически чистый продукт в достаточном объеме, при этом не нанеся планете непоправимого урона в виде вырубки леса, помогут вертикальные фермы. Такое сооружение представляет собой высотную теплицу в несколько этажей. Подобные фермы уже существуют, более того, демонстрируют высокий показатель эффективности.На сегодняшний день самая высокая вертикальная ферма находится в Японии. Площадь данной конструкции составляет 25 тысяч квадратных метров. Для ее нормального функционирования необходимо на 99 % меньше воды, на 40 % меньше энергии и на 80 % меньше удобрений, чем для обычной фермы. К слову, похоже, что это технология не будущего, а настоящего.За последние несколько лет наблюдается такая тенденция, как перенаселение городов и вымирание деревень. Настойчивое желание людей поселиться в мегаполисах, ведет к подорожанию недвижимости. Однако есть выход – модульные дома. Они сделают жилье более доступным для человека, решившего осесть в крупном городе. Такие дома производят на заводе, а устанавливают уже в определенном покупателем месте. Массовое производство сборных домов, простота в их изготовлении, а также универсальная проектировка снижают стоимость на собственную «недвижимость».О том, что человеческий мозг самый совершенный процессор во всей Вселенной, знают уже и дети. Этот орган может обработать информацию со скоростью света, не затратив много энергии. Ученые уже давно работают над технологией, которая сможет имитировать функции головного мозга человека. Не так давно они создали искусственную систему обработки данных, состоящую из маленьких плат, которые играют роль нейронов мозга. Технологию можно сравнить с мозгом человека по потреблению ресурсов и по мощности. Как только ученые разработают нейроморфные чипы, будет создан сверхэффективный процессор, на основе которого будут работать компьютеры, смартфоны и даже роботы.Несомненно, что нас будут окружать андроиды уже в ближайшем будущем. Рядом с нами они будут в качестве помощников по дому, питомцев и, возможно, партнеров. Недавно эксперты создали быстрых роботов, способных ходить, преодолевать препятствия, бегать по извилистой, а также неустойчивой поверхности. Эти андроиды более адаптированы для жизни в человеческой среде. Это лишь подтверждает то, что человечество движется вперед к сосуществованию с роботами.