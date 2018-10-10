Психологи: «Правильная» музыка за рулём поможет избежать ДТП

Психологи уже давно доказали, что музыка способна оказывать влияние на настроение человека, но в новом исследовании специалисты раскрыли секреты, которые будут особенно полезны автомобилистам. Для того, чтобы защитить себя от аварий, следует на дороге отдавать предпочтение спокойным ритмам, звучащим на относительно невысокой громкости до 85 децибел. Это подтверждают и результаты наблюдений, согласно которым водитель подстраивается под эмоциональный фон воспроизводимой композиции, а также становится более сосредоточенным. Громкая и грубая или спокойная, но тревожная мелодия не только вызывают у человека дискомфорт, но и служат своего рода отвлекающим фактором. Психологи утверждают, что скорость движения автомобиля напрямую зависит от темпа прослушиваемой музыки.Подводя итоги проделанной работы, эксперты отмечают, что «правильной» музыкой за рулём является именно спокойная размеренная композиция с положительным настроем, а вот громкая или чересчур динамичная песня на подсознательном уровне заставляет водителя ускоряться, что часто приводит к ДТП.