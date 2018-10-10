Эксперты: Психическое здоровье населения Земли страдает от отсутствия финансирования

Ко Всемирному дню психического здоровья группа исследователей из Гарварда подготовила доклад, о котором пишет издание Daily Mail. Специалисты встревожены тем, что в условиях современности правительства разных стран уделяют гораздо больше внимания и оказывают материальную поддержку физическому развитию. В то же время с каждым годом в мире увеличивается число страдающих разного рода расстройствами пациентов, что сказывается на уровне и качестве жизни большинства из них. Специалисты призывают страны с высоким уровнем дохода оказывать финансирование развития психического здоровья своего населения, чтобы способствовать росту человеческого потенциала внутри государства.Также исследователи подсчитали, что уже к 2030 году мировая экономика начнёт тратить на психическое здоровье населения Земли порядка 16 триллионов долларов в год.